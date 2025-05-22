الخميس 22 مايو 2025
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اقتصاد

التصديري للحرف اليدوية: 70% من صادرات القطاع تتجه إلى الأسواق العربية

المعرض العربي الأول
المعرض العربي الأول للاستدامة

شارك المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ورئيس لجنة التصميم والإبداع بتحالف شركاء جامعة الدول العربية، في فعاليات المعرض العربي الأول للاستدامة، والذي نظم تحت رعاية جامعة الدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الاستدامة والصناعات الإبداعية.

جائزة التميز العربي للاستدامة 2025

وخلال المعرض، تم تكريم العيسوي بمنحه "جائزة التميز العربي للاستدامة 2025" تقديرًا لدوره البارز في دعم الاستدامة بقطاع الحرف اليدوية، كما تسلّم درع التميز العربي من الوزيرة المفوضة ندي العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.

كما كرمته دولة الأردن الشقيقة بدرع خاص، تعبيرًا عن تقديرها لجهوده في تعزيز التعاون العربي بمجال الحرف اليدوية المستدامة.

وأكد العيسوي، في تصريحاته على هامش الحدث، أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصادات حديثة، مشددًا على أهمية اتفاقية "صفر جمارك" التي أقرتها جامعة الدول العربية، والتي تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية.

وأشار إلى أن نحو 70% من صادرات الحرف اليدوية المصرية تتجه إلى الأسواق العربية، ما يعكس أهمية هذه الأسواق كمحرك رئيسي للنمو، لافتًا إلى أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن خطة المجلس التصديري لتوسيع نطاق الصناعات الإبداعية المستدامة عربيًا.

كما عقد العيسوي سلسلة من اللقاءات الرسمية مع وفود عربية، ناقش خلالها فرص التعاون في مجالات التصدير والتدريب وتبادل الخبرات، حيث تم الإعلان عن شراكات جديدة مع الجانب الأردني تشمل زيارات متبادلة ومشروعات مشتركة في مجال الحرف اليدوية المستدامة.

واختتمت فعاليات المعرض، الذي حظي برعاية وزارتي الشباب والبيئة، وسط حضور كثيف من الشباب العربي والمؤسسات التنموية، وشكل منصة فاعلة لعرض المبادرات وتبادل الرؤى حول مستقبل الاستدامة في العالم العربي.

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الصناعات الإبداعية حرف اليدوية هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية المجلس التصديري للحرف اليدوية

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