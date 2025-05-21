الإحصاء: 2.41 طفل معدل الإنجاب في مصر خلال عام 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الأربعاء 21 /5/ 2025 عن إصدار معدلات الإنجاب على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2024، حيث تمثل هذه المؤشرات أداة حيوية لفهم الوضع السكاني في مصر.

معدلات الإنجاب أبرز المؤشرات السكانية

وتعد معدلات الإنجاب واحدة من أبرز المؤشرات السكانية التي تؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وفي هذا السياق قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار معدلات الإنـجاب لمحافظات الجمهورية لعام 2024، وذلك بالاعتماد على بيانات المواليد الإلكترونية التي يتم إعدادها بوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الصحة والسكان، كما تم تأكيده ومراجعته باستخدام النماذج الإحصائية، ويعد ذلك استكمالًا لما تم عام 2023.

تم استخدام الهيكل العمري لتعداد 2017 وفقًا للإسقاطات السكانية الأخيرة لإجمالي الجمهورية للحصول على توزيع السيدات بحسب فئات سن الإنـجاب للمحافظات عام 2024.

تم تقدير معدلات الإنـجاب الكلية والتفصيلية لمحافظات الجمهورية باستخدام توزيع المواليد لعام 2024 وفقًا لعمر الأم حسب محل الإقامة (قاعدة بيانات المواليد والوفيات لوزارة التخطيط)، عدد السيدات حسب الفئات العمرية الخمسية (49-15) لعام 2024 بمحافظات الجمهورية.

وصل متوسط عدد المواليد لكل سيدة (معدل الإنـجاب الكلي) على المستوى الإجمالي 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024، بنسبة انخفاض مقدار 5.1% مقارنة بعام 2023، ويوضح شكل (1) الانخفاض المستمر في متوسط عدد المواليد لكل سيدة منذ عام 2014 وحتى عام 2024 وهو ما يعكس المضي بخطى جيدة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023- 2030).

كشفت البيانات عن تفاوت معدلات الإنـجاب بين المحافظات، حيث سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل إنـجاب كلي بلغ (1.54 طفل لكل سيدة)، وهو ما يتماشى مع انخفاض معدلات الإنـجاب في المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري. في حين جاءت محافظة مطروح في المقدمة بمعدل (4.75 طفل لكل سيدة)، يوضح هذا التفاوت استمرار ارتفاع معدلات الإنـجاب في المحافظات الحدودية والوجه القبلي، مما يتطلب مزيدًا من التدخلات التنموية لتعزيز الوعي بالصحة الإنـجابية وتنظيم الأسرة شكل (2).

وبمقارنة معدل الإنـجاب الكلي المقدر لعامي 2023، 2024 ومعدل الإنـجاب الكلي لعام 2021 بناء على مسح صحة الأسرة المصرية 2021 اتضح انخفاض معدلات الانـجاب في جميع المحافظات شكل (3).

عند مقارنة معدل الإنـجاب الكلي لعام 2024 بمعدلات 2023 2021، يتضح أن جميع المحافظات شهدت انخفاضًا متفاوتًا في معدلات الإنـجاب، مما يعكس تأثير السياسات السكانية والبرامج التوعوية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

ويحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على توفير هذه المؤشرات في الوقت المناسب لأهمية استخدام هذه البيانات في رسم السياسات السكانية ودعم خطط التنمية المستدامة، لضمان تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاجتماعية. كما يدعو إلى مواصلة الجهود لتعزيز التوعية بمفاهيم الصحة الإنـجابية وتمكين المرأة، بهدف تحقيق التوازن الديموجرافي المستهدف.

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