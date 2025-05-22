الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك: تواصلنا مع ميشالاك لتسوية مستحقاته بعد شكواه للفيفا

ميشالاك
ميشالاك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الإدارة بدأت التحرك بشكل رسمي للتواصل مع لاعب الفريق السابق ميشالاك، من أجل التوصل إلى تسوية بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك عقب تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم أمس.

وأوضح المصدر أن الإدارة الحالية تسعى لحل جميع الملفات العالقة مع اللاعبين السابقين لتفادي أي عقوبات دولية جديدة قد تُفرض على النادي، خاصة في ظل الأزمات السابقة التي أضرت بملف القيد وأثرت على استقرار الفريق.

 

تطورات أزمة ميشالاك في الزمالك

وأشار إلى أن هناك تواصلًا مباشرًا مع وكيل ميشالاك لبحث سبل التوصل إلى اتفاق ودي ينهي الأزمة قبل اتخاذ “فيفا” أي قرارات رسمية.

وأضاف المصدر أن الزمالك لا ينكر وجود مستحقات متأخرة للاعب، لكنها تعود لفترة سابقة شهدت ظروفًا مالية صعبة، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الإدارة الحالية بحل جميع هذه الأمور تدريجيًا ضمن خطة شاملة لإغلاق كل الملفات الخارجية.

وشدد المصدر على أن النادي يعمل حاليًا على تجنب الوقوع في أزمات مشابهة مستقبلًا من خلال تحسين منظومة العقود والالتزام بالمستحقات في مواعيدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا داخل نادي الزمالك نادي الزمالك ا نادي الزمالك مستحقاته المالية لاتحاد الدولي لكرة القدم

مواد متعلقة

الزمالك يكشف مستقبل أحمد فتوح مع النادي

مدرب سيدات الزمالك يتقدم باستقالته

أحمد حمدي يستعد للسفر إلى ألمانيا للاطمئنان على جاهزيته الطبية

جلسة أخيرة بين الزمالك وعبد الله السعيد لحسم ملف التجديد

يد الزمالك يتأهل لنصف النهائي في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية

خلال ساعات، الزمالك يحسم ملف تجديد عبد الله السعيد

الزمالك يفسخ التعاقد مع شركة الملابس الرياضية

تطورات مفاوضات الزمالك مع مهاجم منتخب العراق

الأكثر قراءة

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

إجراءات فورية من الهلال الأحمر المصري بعد زلزال مصر ويقدم تعليمات عاجلة للمواطنين

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 7 (إنفوجراف)

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

بعد التراجع الأخير، أسعار الدولار صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 7 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام بشارة بكثرة الخير والبركة في الرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية