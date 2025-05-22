الزمالك: تواصلنا مع ميشالاك لتسوية مستحقاته بعد شكواه للفيفا

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الإدارة بدأت التحرك بشكل رسمي للتواصل مع لاعب الفريق السابق ميشالاك، من أجل التوصل إلى تسوية بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك عقب تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم أمس.

وأوضح المصدر أن الإدارة الحالية تسعى لحل جميع الملفات العالقة مع اللاعبين السابقين لتفادي أي عقوبات دولية جديدة قد تُفرض على النادي، خاصة في ظل الأزمات السابقة التي أضرت بملف القيد وأثرت على استقرار الفريق.

تطورات أزمة ميشالاك في الزمالك

وأشار إلى أن هناك تواصلًا مباشرًا مع وكيل ميشالاك لبحث سبل التوصل إلى اتفاق ودي ينهي الأزمة قبل اتخاذ “فيفا” أي قرارات رسمية.

وأضاف المصدر أن الزمالك لا ينكر وجود مستحقات متأخرة للاعب، لكنها تعود لفترة سابقة شهدت ظروفًا مالية صعبة، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الإدارة الحالية بحل جميع هذه الأمور تدريجيًا ضمن خطة شاملة لإغلاق كل الملفات الخارجية.

وشدد المصدر على أن النادي يعمل حاليًا على تجنب الوقوع في أزمات مشابهة مستقبلًا من خلال تحسين منظومة العقود والالتزام بالمستحقات في مواعيدها.

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