الزمالك يكشف مستقبل أحمد فتوح مع النادي

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي ترفض بشكل قاطع فكرة التفريط في خدمات الظهير الأيسر أحمد فتوح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية في الفريق ومن الأعمدة التي سيتم البناء عليها في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن ما يتردد بشأن إمكانية دخول فتوح ضمن صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز لضم أحد لاعبي الفريق السماوي لا أساس له من الصحة، وأن إدارة الزمالك لم تطرح هذا الخيار من الأساس في أي من اجتماعاتها أو مناقشاتها مع الجهاز الفني.

وأضاف المصدر أن النادي يتمسك ببقاء فتوح في ظل الحاجة الفنية لخدماته، خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعب نفسه لم يبدِ أي رغبة في الرحيل ويتمتع بعلاقة جيدة مع زملائه والجهاز الفني.

وشدد المصدر على أن الزمالك يخطط لتدعيم صفوفه دون المساس بالهيكل الأساسي للفريق، وأن الإدارة لن تتنازل عن أي لاعب مهم إلا إذا كان ذلك بموافقة الجهاز الفني ولأسباب تخدم مصلحة الفريق.

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