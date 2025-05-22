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رياضة

استعدادا لتولي القيادة الفنية، ريفيرو يتسلم تقريرا حول مباريات الأهلي الـ5 مع النحاس

ريفيرو
ريفيرو

تسلم الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل تقريرا حول خمس مباريات للأهلي تلك التي قادها عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي بالإضافة إلى عدد من مباريات الفريق تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة. 

وجاء ذلك عن طريق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي من أجل تعرف المدير الفني الجديد على جميع لاعبي الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

 

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة

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