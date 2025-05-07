التنسيق الحضاري ينتهي من اللمسات النهائية للمشروع المصري المشارك في بينالي فينسيا الدولي للعمارة (صور)

انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة بالانتهاء من تجهيز الجناح المصري، الذي يشارك فى مهرجان فينيسيا للعمارة فى الدورة التاسعة عشرة، تمهيدا لافتتاحه غدا بحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ورئيس الأكاديمية بروما.

اللمسات النهائية للمشروع المصري المشارك في بينالي فينسيا

وتم اختيار العمل المشارك من خلال مسابقة معمارية أطلقها الجهاز، ومنذ ديسمبر ٢٠٢٤ يتم العمل على تنفيذ الجناح، وكانت الخطوات الأولى بتجهيز أجزاء من العمل بمصر من خلال فريق العمل الفائز في المسابقة والذي يتكون من د. صلاح زكي، م. إبراهيم زكريا، م. عماد فكري، وتقوم فكرة المشاركة على التوازن البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية وهو ما يحقق موضوع البينالي لهذا العام.

وسافر فريق العمل إلى فينيسيا لتنفيذ العمل، حيث تم الانتهاء من تجهيزات الجناح النهائية تمهيدًا لافتتاحه في ٩ مايو ٢٠٢٥ بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس التنسيق الحضاري مهندس استشاري محمد أبو سعدة، ورئيس أكاديمية الفنون بروما الدكتورة رانيا يحيى.

ويشرف على تنفيذ الجناح المصري بفينسيا فريق من المتخصصين بالجهاز، حيث يعد جناح مصر بفينيسيا من الأجنحة الهامة والتي لها تاريخ يمتد إلى ما يقرب من مائة عام.

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