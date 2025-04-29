التنسيق الحضاري يشارك بالمؤتمر السنوي لجمعية بورسعيد التاريخية احتفالا باليوم العالمي للتراث

شارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، باحتفال جمعية بورسعيد التاريخية، برئاسة اللواء أيمن جبر باليوم العالمي للتراث، ومرور ١٦٦ عاما على نشأة مدينة بورسعيد الباسلة، حيث نشأت عام ١٨٥٩، وهو العام الذي بدأ فيه شق قناة السويس، وبهذه الذكرى قررت الجمعية زراعة ١٨٥٩ شجرة بونسيانا التراثية احتفالًا بعيد بورسعيد القومي وإحياء لتراث بورسعيد الأخضر، حيث حصلت الجمعية على جائزة المشروعات الداعمة للاستدامة البيئية والحفاظ على التراث الأخضر .



وأوضح رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الذي قامت جمعية بورسعيد بتكريمه على هامش المؤتمر نظرًا لجهوده وإسهاماته في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري الفريد والمتميز، أن وزارة الثقافة متمثلة في جهاز التنسيق الحضاري، تولي اهتمامًا خاصًا بالتراث المعماري في بورسعيد سواء من خلال تسجيل المباني التراثية، أو من خلال مشروعاته المتعددة من أجل صون تراث بورسعيد والحفاظ عليه، بل وتعريفه للأجيال الشابة..

وتابع إن العمل في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لا يفصل بين الإرث المعماري، والشخصية المصرية، فهناك مبادرات عدة أطلقها الجهاز تهدف إلى تعميق مفاهيم الوطنية والانتماء من خلال الاحتفاء برموز مصر وروادها في كافة المجالات، من خلال مشروع "عاش هنا" الذي يهدف إلى توثيق الأماكن التي عاش بها رموز الوطن في كافة المجالات.

كما أطلق الجهاز مبادرة "حكاية شارع" وهو المعني بوضع لافتات أمام الشوارع الشهيرة للتعريف بقصص الأسماء التي أطلقت عليها هذه الشوارع، إضافة إلى إصدارات سلسلة ذاكرة المدينة التي تلقي الضوء على المناطق ذات القيمة في أنحاء مصر المختلفة.



ونظرًا لقيمة محافظة بورسعيد فإن الجهاز يعتزم إدراجها ضمن خطته لهذه المشروعات والمبادرات.

كما منح رئيس أبوسعدة أيمن جبر رئيس جميعة بورسعيد التاريخية ميدالية التنسيق الحضاري للحفاظ على التراث المعماري والعمراني، تقديرًا للدور الهام الذي تقوم به الجمعية في صون التراث المادي وغير المادي لمدينة بورسعيد الباسلة.

وقد حضر المؤتمر د. محمد الكحلاوي رئيس اتحاد الآثاريين العرب، المخرج محمد فاضل والفنانة فردوس عبدالحميد، والذين كرمتهم الجمعية أيضًا، كما حضر فعاليات المؤتمر والتكريم العديد من الشخصيات البارزة في مجال حفظ التراث العمراني والمعماري بمدينة بورسعيد، والعديد من المعماريين والمهتمين بالتراث الثقافي والعمراني.

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