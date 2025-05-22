الدواء المصرية توقع آلية تفعيل مذكرة التفاهم مع نظيرتها بزامبيا

ترأس الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعالية توقيع الإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم المُوقعة بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الأدوية بزامبيا ZAMRA، وذلك بحضور عدد من ممثلي قطاع الصناعة الدوائية المصري، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في زامبيا، حيث استضافت السفارة المصرية في لوساكا وفد زامبيا.

الدور الحيوي للتكامل الإفريقي في تحقيق الأمن الدوائي

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور علي الغمراوي بالحضور، مؤكدًا أن توقيع الآلية التنفيذية للمذكرة المشتركة يعكس إيمان الجانبين بالدور الحيوي للتكامل الإفريقي في تحقيق الأمن الدوائي، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تسعى لتبادل التجارب الناجحة مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتقديم خبراتها في مجالات التنظيم والتسجيل والتفتيش الدوائي، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار الرؤية المصرية لدعم القدرات الإفريقية، وتأسيس منظومة دوائية قارية تستند إلى معايير الجودة والابتكار وتلبي احتياجات الشعوب الإفريقية، مشددًا على أن الهيئة منفتحة على جميع الشراكات التي تسهم في بناء مستقبل دوائي أكثر استقرارًا واستقلالًا للقارة.

كما أشاد الدكتور ماكوماني سيانجيا، المدير العام لهيئة تنظيم الأدوية بدولة زامبيا، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هيئة الدواء المصرية في التنظيم والرقابة الدوائية، مؤكدًا أن الهيئة المصرية أصبحت مرجعية إفريقية في التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وأن التعاون معها يمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل الدوائي في زامبيا، كما أثنى على الجهود المصرية في دعم مبادرات الاتحاد الإفريقي؛ خاصة في مجالات الجودة، وتسجيل المستحضرات، وتيسير التبادل التجاري داخل القارة.

من جانبها، أكدت السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا، في كلمتها أن التعاون الدوائي بين البلدين يُعد نموذجًا يحتذى به في مجال التكامل الإفريقي، مشيرة إلى أن تفعيل المذكرة يمثل خطوة عملية لدعم مبادرات الاتحاد الإفريقي نحو توطين الصناعة الدوائية، وبناء قدرات الهيئات التنظيمية على المستوى القاري، بالإضافة إلى فتح آفاق أوسع أمام تبادل الخبرات، وتيسير حركة المنتجات الدوائية، وتوحيد معايير الجودة، بما يرسّخ مكانة إفريقيا كمركز نامٍ لصناعة دواء آمن وفعال ومعتمد على موارده الذاتية.

الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستحضرات الطبية

ويعكس الحدث حرص الجانبين المصري والزامبي على تعزيز التعاون الدوائي في مجال صناعة وتنظيم الدواء، بالإضافة إلى دعم الشراكات القارية الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستحضرات الطبية، وتعميق التعاون في مجالات تسجيل المستحضرات الطبية، والرقابة التنظيمية، وتبادل الخبرات الفنية، وتيسير التصدير، ما يمثل دفعة حقيقية تجاه تحقيق الأمن الدوائي والتكامل الصناعي في إفريقيا.

وشارك في اللقاء الدكتورة رشــــا زيـــادة، مســاعد رئيــس الهيئــــة لشئــون التطويـــر الفني وتنميـــة القـــدرات، والدكتورة حنــــان أميــــن، رئيس الإدارة المركزية للمستحضــــــرات الصيـــدليــــــة، والدكتورة أسمـــــاء فــــؤاد، رئـــــــيس الإدارة المــــركزيــــــة للمستحــضــــرات الحيــــويـــة والمبتـــــكرة والدراســــــات الإكلينيكية، والدكتورة أميــــرة محجــــوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليـــــــات، والدكتور أســامة حــــاتم، معاون رئيــس الهيئـــة للسياســـات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة وديـــــان يــــونس، رئيــس الإدارة المركزية للرقـــابة الـــدوائـــــية، والدكتورة داليـــــا أبــــو حسيـــــن، مديــــــر عام الإدارة العـــامة لتوكيــــــد الجــــودة وممثــــــلة الهيئـــــة باللجنــــة القــــارية لجـــودة الأدويــــــة الإفريــــقية التابعة لوكــــالة الاتحـــــاد الأفريـــــقي، والدكتور حمـــادة جمـــال، معاون رئيس الهيئة لتطوير وتحديث أنظمة التسجيل ومديــــــر عام الإدارة العـــامة لتسجيـــل المستحضـــــرات البشــــــرية

ومن جانب زامبيا، الدكتور ماكوماني سيانجـــيا، مديـــر عـــام هيئـــــة تنظيــــم الأدويـــــة بدولة زامبيا، والدكتور بونافيتــــور شيلنـــدي، كبيـــــر محلليـــــن بهيــــــئة تنظيم الأدوية ورئيــــــس اللجنــــة القــــارية لجـــودة الأدويــــــة الأفريــــقية التابعة لوكــــالة الاتحـــــاد الإفريـــــقي، والدكتور نيامبـــي ليوكـــو، مديــــــر إدارة التســـجيــــــل بهيئــــــة تنظيم الأدوية فى زامبيا.

ومن البعثة الدبلوماسية المصرية السفيرة ميــادة عصـــام، سفيـــرة جمهوريــــــة مصـــــر العربيــــــــة بزامبيـــــــــا، والدكتور محمـــد عبــد اللــه، رئيــــس البعثــــة التجـــــارية المصــــرية بلوساكـــــــا، والدكتور محمـــد عبــد الفتـــــاح، نـــائـــب رئيــــس البعثــــة التجـــــارية المصــــرية بلوساكـــــــا.

كما شارك من قطاع الصناعة الدوائية المصري الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، والدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية.

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