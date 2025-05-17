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خارج الحدود

مصر ترحب بالمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

رحبت جمهورية مصر العربية بالمفاوضات المباشرة التي عُقدت بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إسطنبول، والتي انتهت أولى جلساتها الجمعة ١٦ مايو ٢٠٢٥. 

 

وتؤكد مصر أن هذه الخطوة تعد تطورًا مشجعًا، وتأمل أن تمهد الطريق لفتح صفحة جديدة لاستعادة الهدوء والأمن والاستقرار للقارة الأوروبية، وتدعو الطرفين لاتخاذ مزيد من الخطوات لبناء الثقة، بما يسهم في التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا تفضي إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده.

وتعاود مصر التأكيد على موقفها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، والذي يستند إلى ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، والتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف، ضمانًا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.

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أسطنبول روسيا الإتحادية وأوكرانيا التوصل لوقف إطلاق النار

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