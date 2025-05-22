الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، الزمالك يواجه الترجي في نصف نهائي البطولة الإفريقية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني محمد عبد السلام ريشة، مواجهة قوية أمام الترجي التونسي، في نصف نهائي البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 10 فرق.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والترجي في الـ8:30 من مساء اليوم الخميس، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

 

الزمالك يتأهل لقبل نهائي البطولة الإفريقية

ووصل الزمالك إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على ريد ستار الإيفواري في الدور ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

 

مشوار الزمالك في بطولة إفريقيا

وحقق الزمالك الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات أمام فرق: منتدى درب سلطان، ووداد سمارة وكينشاسا وفاب الكاميروني، ثم الفوز على ريد ستار في الدور ربع النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الزمالك محمد عبد السلام ريشة الترجي التونسي البطولة الأفريقية للأندية مباراة الزمالك والترجي

مواد متعلقة

كرة اليد، الاتحاد الدولي يعلن رسميا مشاركة الأهلي والزمالك في المونديال

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي ومنتدى في نصف نهائي البطولة الأفريقية

كرة اليد، أحمد هشام سيسا ينتقل للدوري الألماني

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والساحل في نصف نهائي بطولة أفريقيا للسيدات

الأكثر قراءة

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبري وبعض محافظات مصر

تفاصيل الحالة الصحية لإمام عاشور بعد نقله إلى المستشفى

معركة "البيوتي سنتر"، قصة اعتداء 7 نساء بطريقة وحشية على محام في الغربية (صور)

مش عايز رغي، تفاصيل حذف وتعديل البيان الثاني لأحمد السقا عن طلاقه من مها الصغير

تعرض إمام عاشور لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى (صورة)

جهود أمنية مكثفة لضبط والدة سفاح التجمع، وهذا ما فعلته

8 صور ترصد لحظة حريق مطعم مأكولات سورية بالإسكندرية وإنقاذ عشرات الطلاب داخل سنتر تعليمي

حادث "خطير" خلال تدشين سفينة حربية بكوريا الشمالية وكيم غاضب

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية