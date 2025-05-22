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خارج الحدود

استشهاد 23 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت مصادر طبية في غزة، استشهاد 23 فلسطينيا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

 

مقبرة للضمير الإنساني

ومن جانبها قالت منظمة "أنقذوا الأطفال": إن غزة ليست ساحة حرب بل مقبرة للضمير الإنساني.

وأضافت منظمة: "أنقذوا الأطفال": أطفال فلسطين يعانون استمرار القصف والحصار ونرفض أن تصبح معاناتهم أمرا طبيعيا.

 

نحن بحاجة إلى إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح

 ونقلت صحيفة تليجراف البريطانية عن توم فليتشر قوله - في تصريح لإذاعة بي بي سي 4: “نحن بحاجة إلى إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح، أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال الـ 14 ألفًا خلال 48 ساعة، إنه رقم مرعب للغاية”.

وعندما سُئل عن كيفية وصوله إلى هذا الرقم، قال فليتشر: “لدينا فرق قوية على الأرض، وبالطبع قُتل الكثير منهم، ولا يزال لدينا الكثير من الأشخاص على الأرض في المراكز الطبية والمدارس، يحاولون تقييم الاحتياجات”.

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