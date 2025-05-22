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مصرع شاب في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع شاب في حادث
مصرع شاب في حادث تصادم بالمنوفية، فيتو

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم على كوبري أبشيش بمدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل على كوبري أبشيش بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "نادر ثروت" 20 سنة، وتم نقل الجثمان لمستشفي الباجور التخصصي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قرية أبشيش الباجور محافظة المنوفية المنوفية اخبار حوادث المنوفية

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