أبرز المعلومات عن محطات مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT.. اعتماد 36 مرحلة للتشغيل بطول 113 كم.. البدء بـ 14 محطة بالمرحلة الأولى.. والنقل: نسعى لربط شرق العاصمة بغربها

أعلنت وزارة النقل أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، من المقرر أن يكون خلال الأيام القادمة، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن كافة التفاصيل المتعلقة بالأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، حيث نشرت وزارة النقل تقرير مفصل للأتوبيس الترددي، وذلك بعد انطلاق التشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT

أبرز المعلومات عن محطات المرحلة الاولى

من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي بطول 35 كم:

أولا:- مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 113كم، ويشمل عدد 48 محطة، بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية.

وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى عدد 14 محطة، والتي تشمل المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة، وجار العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنة عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي)، على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة، وذلك في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى بعد نهو التوسعة بتلك المسافة.

ثانيا:- المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT التي يبلغ طولها 35 كم والممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، تشتمل على عدد 14 محطة كالتالي:-

1. محطة إسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق مصر إسكندرية الزراعي، والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم، وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

٢. محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القرى التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعهم.

٣. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه، وتخدم المحطة المتجه إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

٤. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاه.

و تخدم المحطة منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة، وكذلك شارع نادي إسكو وتوابعهم من القرى والعزب.

٥. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مسطرد وترعة الإسماعيلية وطريق الإسماعيلية الزراعى وطريق بلبيس والمتجهين إلى الأميرية والمطرية.



٦. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه، وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها.

٧. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة وتتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج



٨. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه

وتخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهم.

٩. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه، وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس وتوابعهم من القرى والعزب.

١٠. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه، وتخدم المحطة شارع الـ 100، كما تخدم منطقة الحرفيين وتوابعهم.



١١. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه، وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام، وكذلك مدينة النهضة واستاد السلام.

١٢. محطة عدلى منصور ( وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور والقادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الإسماعلية، وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT .

١٣. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة طريق القاهرة/السويس والقادمين من مدينة نصر وألماظة والمتجهين إلى التجمع الأول والعاصمة الإدراية

١٤. محطة أكاديمية الشرطة، وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاه، و تخدم المحطة منطقة الزهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة.

وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة

ثالثا:- مشروع الأتوبيس الترددي BRT سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث أنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وأن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات، حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

رابعا:- سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد.

خامسا:- يعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).

توطين مختلف الصناعات في مصر

سادسا:- كافة أتوبيسات المشروع أتوبيسات كهربائية تم إنتاجها محليا في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.