اتحاد الكرة ينظم ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو

اتحاد الكرة، تحت شعار "مسابقات من أجل المنتخبات".. ينظم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة ورش عمل مسؤولي قطاعات الناشئين بـمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة الأفكار وعرض التوصيات الخاصة بكل مسابقة، قبل إعداد مسابقات الموسم الجديد بحضور رؤساء قطاعات الناشئين للأندية أو ممثل عن القطاع ومعه مقترح مكتوب برؤية كل نادٍ.

موعد ورشة العمل الأولى

وتقرر أن يتم تنظيم ورشة العمل الأولى يوم السبت 24 مايو بمشاركة أندية القسم الأول ودوري المحترفين، ويوم 25 مايو لأندية القسمين الثالث والرابع.

تهدف ورش العمل إلى تفاهم مشترك بين جميع عناصر اللعبة لتطوير مسابقات الناشئين، وإعادة هيكلة مسابقات الناشئين والشباب، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأندية والمنتخبات، وإعداد اللاعبين وفق منهج علمي من خلال المسابقات.

كما يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن يكون جميع عناصر اللعبة شركاء في التطوير، وأبرزهم مسؤولو المسابقات في الاتحاد والفروع، مديرو ومدربو قطاعات الناشئين بالأندية، لجان التطوير الفني والخبراء، الإداريون والمنسقون الفنيون، وممثلو لجان الحكام.

الهدف من ورش عمل تطوير مسابقات الناشئين

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن ورش العمل تستهدف أيضا إنشاء مسودة دليل فني وتنظيمي لمسابقات الناشئين، نماذج معدلة للبطولات حسب الفئات، مقترحات لتعديل اللوائح الحالية وكذلك توصيات فنية ترفع إلى مجلس إدارة الاتحاد.

شدد الدكتور مصطفى عزام على أن الاتحاد المصري لكرة القدم يسعى عبر ورشة العمل إلى تحليل واقع مسابقات الناشئين الحالية وتحدياتها، تصميم مسابقات تخدم تطور الأداء الفردي والجماعي للاعبين، وتوحيد أنظمة الفئات العمرية وتكييفها مع المراحل التدريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.