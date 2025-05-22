استشاري يكشف عن تقنيات جديدة لعلاج أمراض الشرج والمستقيم

كشف الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحة الشرج والمستقيم، والمحاضر الدولي، عن طفرة طبية في علاج أمراض الشرج والمستقيم.

الليزر أحدث التقنيات الحديثة الفعالة في أمراض الشرج والمستقيم

وقال إن الليزر يُعد من التقنيات الحديثة والفعالة في علاج أمراض الشرج والمستقيم، ويتميز بالدقة وتقليل الألم والنزيف بعد العملية، حيث يُستخدم الليزر في علاج البواسير، الناسور الشرجي، والشق الشرجي، حيث يعمل على إزالة الأنسجة المتضررة أو إغلاق القنوات المصابة دون إحداث جرح كبير، كما يساهم في تسريع التعافي وتقليل الحاجة للمسكنات أو فترات الراحة الطويلة بعد الجراح

ورشة تدريبية في جراحات الشرج والمستقيم

وأشار إلى عقد الورشة التدريبية الدولية رقم 73 في جراحات الشرج والمستقيم باستخدام تقنية الليزر شهدت مشاركة دولية واسعة، حيث حضرها عدد من الأطباء من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية موريشيوس، إلى جانب مشاركين من عدة دول أخرى، ضمن برنامج تدريبي طبي متكامل هدفه تبادل الخبرات ونقل المعرفة حول أحدث تقنيات علاج أمراض الشرج والمستقيم بالليزر، والتي تُعد من أكثر الأساليب تقدمًا عالميًا في هذا التخصص.

وأضاف “النجار”، أن هذه الورشة تأتي كجزء من سلسلة ورش العمل الدورية منذ عدة سنوات، ونجحت في تدريب مئات الأطباء من مصر ومختلف دول العالم، مما عزّز من مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التدريب الطبي المتخصص في جراحات الشرج والمستقيم باستخدام الليزر، موضحًا أن استخدام تقنية الليزر في هذا النوع من الجراحات شكّل نقلة نوعية في عالم الجراحة الحديثة، لما توفره من دقة عالية وأمان للمريض، إضافة إلى تقليل معدلات الألم والنزيف مقارنة بالجراحات التقليدية، منوهًا بأن الليزر يُتيح للجراح التحكم الدقيق في الأنسجة، مما يُسهم في تسريع معدلات الشفاء وتقليل فترة النقاهة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حياة المرضى ويُمكّنهم من العودة السريعة لممارسة حياتهم اليومية.

تدريب الأطباء على تقنيات الليزر

وأشار إلى أن تدريب الأطباء على تقنيات الليزر في جراحات الشرج والمستقيم أصبح ضرورة ملحّة في ظل التطور المستمر الذي يشهده هذا التخصص الدقيق، لافتًا إلى أن الممارسة الدقيقة والاطلاع المستمر على أحدث البروتوكولات العلمية هما ركيزتان أساسيتان لتقديم خدمة طبية آمنة وفعالة، داعيًا إلى تعزيز فرص التدريب العملي للأطباء الشباب ورفع كفاءتهم من خلال ورش ودورات معتمدة، تُبقيهم على تماس مباشر مع كل ما هو جديد في هذا المجال المتقدم، مؤكدًا أن هذا اللقاء الطبي الدولي شكّل فرصة متميزة لتبادل الخبرات، وأكد على ريادة مصر الطبية في المنطقة.

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