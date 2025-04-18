معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول تقنيات الليزر في جراحات المسالك البولية

نظّم معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورشة عمل متقدمة ومتخصصة في جراحات المسالك البولية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة دعم الأنشطة العلمية والبحثية التي تُسهم في تطوير الأساليب التشخيصية والعلاجية، ومواكبة أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز فرص التدريب الطبي المستمر.

تنظيم ورشة عمل حول أحدث تقنيات الليزر في تشخيص وجراحات المسالك البولية

أُقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور حسن أبو العينين، رئيس الجمعية، والدكتور شريف مراد، سكرتير الجمعية، والدكتور محمد حسين بدوي، رئيس قسم المسالك البولية بالمعهد.

تضمن البرنامج العلمي للورشة محاضرات متخصصة، ونقلًا حيًا لعدد من الجراحات المتقدمة. واستُهلت أعمال الورشة بمحاضرة افتتاحية حول أحدث طرق علاج تضخم البروستاتا الحميد باستخدام تقنية الليزر، ألقاها الدكتور حسن شاكر، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس، ورئيس شعبة مناظير المسالك بالجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية.

كما شهدت الورشة إجراء عدد من الجراحات الحية، من بينها عملية استئصال البروستاتا باستخدام الليزر، أجراها الدكتور حازم المنسي، أستاذ ومدير برنامج الزمالة في جراحات المسالك البولية بجامعة شمال أونتاريو بكندا، والذي ألقى كذلك محاضرة حول استخدامات الليزر في تفتيت الحصوات واستئصال البروستاتا. وشارك الدكتور لؤي عباس، باحث مساعد جراحة المسالك البولية بالمعهد، في إجراء عملية منظار الحالب المرن، والتي تُعد من الجراحات المتقدمة لعلاج حصوات الكلى.

واختتمت الجراحات ذات البث الحي بعملية لاستخراج حصوات الكلى بالمنظار في وضع الاستلقاء، أجراها الدكتور أحمد عليوة، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الزقازيق.

شهدت الورشة مشاركة عدد من الأساتذة والخبراء في جراحات المسالك البولية وأعضاء الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية. وقد لاقت إشادة واسعة من الحضور لما تضمنته من محتوى علمي متطور وتطبيق عملي مباشر، ساهم في تبادل الخبرات، وتعزيز المهارات الجراحية للمشاركين، وأكد الدور الريادي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث في دعم التعليم الطبي المستمر والتدريب الجراحي المتخصص.

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