توتنهام ينهي انتظار 17 عاما، أرقام مثيرة من نهائي الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، رفع فريق توتنهام الإنجليزي رصيده من ألقاب الدوري الأوروبي إلى 3 ألقاب، بعد الفوز بكأس النسخة الحالية من البطولة 2024/2025.

وحصد توتنهام كأس الدوري الأوروبي في 3 مواسم وهي، 1972 و1984 و2025.

وتوج توتنهام الإنجليزي بكأس الدوري الأوروبي، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية، في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2024-2025.

أرقام من نهائي الدوري الأوروبي

هذا هو أول نهائي لبطولة أوروبية للأندية يُقام بين فريقين أنهيا الموسم خارج المراكز الـ10 الأولى في الدوري (يونايتد الـ16 وتوتنهام الـ17).

توتنهام حقق لقبه الأوروبي الرابع، والأول في البطولة بشكلها الحالي، بعد تتويجه سابقًا بكأس الكؤوس (1962-1963) وكأس الاتحاد الأوروبي (1971-1972 و1983-1984).

وأنهى الفريق اللندني انتظاره لاعتلاء منصات التتويج بعد صيام استمر 17 عامًا بلا ألقاب، منذ فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية عام 2008.

على جانب آخر، أصبح أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، أول مدرب أسترالي يحقق لقب بطولة أوروبية للأندية.

وتغلب رجال بوستيكوجلو على مانشستر يونايتد 4 مرات في موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ليصبحوا ثاني فريق فقط يفوز على الشياطين في 4 مباريات بموسم واحد، بعد إيفرتون في موسم ١٩٨٥-١٩٨٦.

فوز توتنهام باللقب يمنحه مقعدا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول فريق يتأهل للبطولة الأعلى شأنا في القارة العجوز بعد الحصول على المركز الـ17 في الدوري المحلي.

وسيغيب مانشستر يونايتد عن كل المنافسات الأوروبية للمرة الثانية في آخر 35 عامًا (الأولى كانت في موسم 2014-2015).

وأصبح توتنهام بذلك ثاني فريق إنجليزي يفوز بالبطولة (بنظاميها القديم والحالي) 3 مرات بعد ليفربول، كما أضاف اللقب العاشر للأندية الإنجليزية بعد فوز تشيلسي بلقبين، ولقب لكل من يونايتد وإبسويتش تاون.

نتيجة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد

وخطف توتنهام هدف الفوز في الدقيقة 43، عن طريق لوك شاو بالخطأ في مرماه، بعد كرة عرضية حاول تسديدها برينان جونسون لاعب توتنهام، لتصطدم في لو شو وتسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف نظيف.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

وشهد تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي مفاجأة بوجود الكوري الجنوبي سون مي هيونج، على دكة البدلاء لفريق توتنهام في مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - فان دي فين - أودجي.

في خط الوسط: بيسوما - بينتاكور - سار - جوهنسون.

في خط الهجوم: سولانكي - ريتشارلسون.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

فيما ضم تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي كلًّا من:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو، لوك شو، دورجو.

خط الوسط: كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أماد ديالو، راسموس هويلوند.

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام ومانشستر يونايتد.

الدوري الأوروبي

ويتربع فريق إشبيلية الإسباني، على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" عبر التاريخ، برصيد سبعة ألقاب والتي كان آخرها على حساب نادي روما الإيطالي لموسم 2022-2023.

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