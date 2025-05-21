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أخبار مصر

وزير الزراعة: إضافة 3.8 ملايين فدان للرقعة الزراعية بحلول 2027

وزير الزراعة، فيتو
وزير الزراعة، فيتو
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قال وزير الزراعة علاء فاروق إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية، متوقعًا أن تصل إلى 3.8 مليون فدان بنهاية عام 2027، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 45% من المساحات المزروعة حاليًّا.

 

طفرة زراعية في ظل ندرة المياه 

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هذه الطفرة الزراعية تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، أبرزها ندرة المياه والظروف الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من الدولة في هذا الملف حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع.

 

وزير الزراعة يكشف عن رقم كبير في صادرات الحاصلات الزراعية

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 9 مليارات دولار في السنوات الماضية إلى 10.6 مليار دولار في عام 2024، تشمل منتجات زراعية طازجة ومصنعة، موضحًا أن مصر تُصدر حاليًّا لأكثر من 150 دولة، وتحتل المرتبة الأولى عالميًّا في تصدير الموالح، ما يعكس قوة وجودة المنتج الزراعي المصري.

وتابع: "الجهود مستمرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية بجودة وأسعار مناسبة".

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