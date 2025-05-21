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رياضة

كرة اليد، الاتحاد الدولي يعلن رسميا مشاركة الأهلي والزمالك في المونديال

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا من الاتحاد الدولي، يتضمن الموافقة على مشاركة فريقي الأهلي والزمالك، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، والمقرر انطلاقها سبتمبر المقبل في القاهرة.

وتضمن خطاب الاتحاد الدولي قرارًا بمشاركة الأهلي بصفته بطلًا لكأس السوبر الإفريقي وممثلًا للقارة السمراء، فيما يشارك الزمالك بصفته ممثلًا للبلد المستضيف.

خطاب الاتحاد الدولي لكرة اليد، فيتو
خطاب الاتحاد الدولي لكرة اليد، فيتو

وقرر مسؤولو الشركة المنظمة لبطولة العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، اختيار نادي الزمالك، لاستضافة منافسات البطولة، المقرر انطلاقها شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وكشف مصدر، أن قرار الشركة المنظمة جاء من أجل فتح الباب أمام الزمالك لمرافقة الأهلي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطلًا للسوبر الإفريقي، على أن يشارك الزمالك بصفته مستضيفًا للبطولة.

وعلمت “فيتو”، أن الاتحاد الدولي لكرة اليد وافق على منح الأهلي الحق في اختيار مجموعته بالبطولة المونديالية.

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