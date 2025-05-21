ضبط 8000 لتر بنزين قبل تهريبها للسوق السوداء في دمياط

نجحت مديرية التموين في محافظة دمياط، برئاسة مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من البنزين المدعم تقدر بـ8000 لتر، كانت معدة للبيع خارج منظومة الدعم في السوق السوداء، في واحدة من أكبر الضربات الرقابية على السوق السوداء بالمحافظة.

إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من البنزين المدعم تقدر بـ8000 لتر،

خطة محكمة وتنسيق ميداني لاصطياد المهرب في الوقت المناسب

جاءت هذه العملية بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات مشددة من الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة تشديد الرقابة على منظومة توزيع المواد البترولية والتصدي لأي محاولات لسرقة الدعم الموجه للمواطنين.

مطاردة ليلية في طرق زراعية وانقلاب السيارة في "مروة مياه"

بدأت الواقعة بتتبع فريق الرقابة التموينية لسيارة نقل محملة بالبنزين، تحركت بشكل مريب في إحدى المناطق الزراعية النائية. وعند محاولة ضبطها، حاول السائق الهروب بسرعة جنونية عبر طريق زراعي غير ممهد، مما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوطها في مروة مياه داخل أرض زراعية.

مشاركة الحماية المدنية والشرطة والمعدات الثقيلة لرفع السيارة

فور تلقي البلاغ، توجهت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة ومسؤولو مجلس المدينة إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع السيارة المحملة بالمواد البترولية الخطرة، وسط تواجد ميداني لوكيل وزارة التموين وفريق عمله على مدار الليل وحتى ساعات الصباح الأولى.

تفريغ البنزين والتحفظ على السيارة والمتهم

تم تفريغ الحمولة بأمان في إحدى محطات الوقود المعتمدة، والتي بلغت 8000 لتر بنزين 80، فيما تم القبض على السائق المتهم، والتحفظ على السيارة وتسليمها إلى قسم الشرطة. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وعرض المتهم على السيد وكيل النائب العام الذي تولى التحقيق.





وكيل الوزارة: لن نسمح بسرقة الدعم ومقدرات المواطن

وتوجه مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، بالشكر إلى المحافظ الدكتور أيمن الشهابي وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مديرية الأمن والحماية المدنية في التصدي لمحاولات العبث بمنظومة الدعم.

وأكد أن المديرية ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتوزيع المواد التموينية والبترولية.

كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي محاولات للغش التجاري أو تهريب السلع المدعمة، والتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.



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