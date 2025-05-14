محافظ دمياط يسلم جوازات الحج للفائزين بقرعة 2025 خلال احتفالية التضامن

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي لتسليم جوازات السفر والمستلزمات الخاصة بحجاج بيت الله الحرام الفائزين بقرعة موسم الحج للعام الهجري 1446 / 2025 ميلاديا، وذلك بمقر المديرية.

مشاركة رسمية ودينية واسعة

وحضر الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية، من بينهم العميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وجمال زين العابدين، مدير مديرية التضامن، وفضيلة الشيخ هاني السباعي، مدير مديرية الأوقاف، والأب هشام بندليمون، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، إلى جانب ممثل عن المنطقة الأزهرية، وجمع من الحجاج وذويهم.

احتفالية تسليم جوازات السفر والمستلزمات الخاصة بالحجاج

تكريم 135 حاجًا و3 مشرفين

وقام المحافظ بتسليم جوازات السفر لـ135 حاجا وثلاثة مشرفين من أبناء المحافظة، مقدما لهم التهنئة على الفوز بفرصة أداء فريضة الحج لهذا العام، ومتمنيا لهم حجا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

دعوة بالالتزام والدعاء لمصر

كما دعا "الشهابي" الحجاج إلى الالتزام بتعليمات وضوابط الحج حفاظا على سلامتهم، مع حثهم على الدعاء لمصر بالأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفريق عمل المديرية بدمياط، على جهودهم في تنظيم موسم الحج، ورعايتهم الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدًا بحرصهم على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات بما يعكس صورة مصر المشرفة في الأراضي المقدسة.

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