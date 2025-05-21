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حوادث

ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية عشوائية في عين شمس بعد مشاجرة بسبب لهو الأطفال

ضبط المتهمين بإطلاق
ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية عشوائية في عين شمس، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية في أحد شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 16 من الشهر الجاري، حين ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات نشبت جراء لهو الأطفال. وأسفرت المشاجرة عن قيام الطرف الثاني المكوّن من 4 أشخاص وسيدة، بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم، ما أحدث حالة من الذعر بين الأهالي، دون وقوع إصابات.

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تمكنت القوات الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة في حينه، وعُثر بحوزتهم على 4 فرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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أجهزة وزارة الداخلية التحفظ على المضبوطات قسم شرطة عين شمس وزارة الداخلية لهو الأطفال قسم شرطة

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