بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائها، معلومات عن جامعة العروبة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن موافقته على إنشاء جامعة خاصة جديدة تحمل اسم جامعة العروبة، بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

وتستعرض بوابة فيتو، أبرز وأهم المعلومات عن جامعة العروبة الخاصة، قبل فتح باب التقديم والقبول بها للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

كليات جامعة العروبة

وفقا للقرار الوزاري الصادر بشأنها، تتكون جامعة العروبة من 7 كليات هي كالتالي:

الهندسة

طب الأسنان

الفنون والتصميم

الإدارة

العلاج الطبيعي

الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

علما بأنه يحق للجامعة، إنشاء كليات أخرى ومراكز بحثية معاهد متخصصة، بعد اتخاذ بعض الإجراءات القانونية اللازمة.

الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة العروبة بالمنصورة

تمنح جامعة العروبة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كلية.

أهداف جامعة العروبة

تهدف جامعة العروبة الخاصة، إلى رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير.

تشكيل مجلس أمناء جامعة العروبة

يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.