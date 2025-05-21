الأربعاء 21 مايو 2025
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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي، ومؤتمر صحفي اليوم

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي. 

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يستعرض خلاله أبرز القرارات الصادرة عن الاجتماع، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الصحفيين بشأن القضايا والملفات المطروحة على الساحة.
 ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، وجهود الدولة في عدد من القطاعات، خاصة ما يتعلق بملف الاستثمار، وموقف تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، إلى جانب متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية الأخيرة. 

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