إصابة 5 أشخاص في حريق كفر الساحل بطنطا والحماية المدنية تخمد ألسنة اللهب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل منزل مكوّن من 3 طوابق بقرية كفر الساحل التابعة لدائرة مركز طنطا، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق، تم إسعافهم في موقع الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ عن نشوب حريق وتصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان من أحد المنازل بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية وقوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في الطابق الأرضي لمنزل مكوّن من ثلاثة طوابق، وأسفر عن إصابة كل من "السيد عبد المجيد لموض (38 عامًا) – جرح قطعي بالجبهة حوالي 5 سم وطارق رمضان الصعيدي (30 عامًا) – اختناق وعطيات إبراهيم أبوطالب (44 عامًا) – اختناق وزينب بسيوني حمدان (37 عامًا) – اختناق وعبدالقادر عبدالمعطي العتقي (65 عامًا) – اختناق.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحريق، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأمرت الجهات المعنية بمحافظة الغربية انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وفتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتقدير حجم الخسائر المادية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.



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