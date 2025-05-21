هايلي بيبر ترد على شائعات انفصالها عن جاستن بيبر

كشفت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر، حقيقة انفصالها عن جاستن بيبر، والشائعات التي ترددت مؤخرا في هذا الشأن، خاصة بعد حضورها حفل ميت جالا بمفردها.

هايلي بيبر غاضبة من شائعات طلاقها

وقالت هايلي بيبر، في حوار جديد لمجلة فوج: “حسنًا، ظننتُ أن سبع سنوات من الزواج ستنهي جميع تلك الشائعات، لكن هذا لم يحدث.. قد يظن البعض أنه بعد إنجاب طفل، سيتجاوز الناس الأمر ويهدأون قليلًا، لكن لا.. لذا أعتقد أن هؤلاء سيغضبن من معرفتهم أن علاقتنا ما زالت مستمرة”.

كما ردت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر، على تحويل عناوين الصحف تركيزها من إنجازها، مع شركة التجميل الخاصة بها Rhode، إلى التركيز مع زوجها المغني الكندي جاستن بيبر.

وكتبت هالي بيبر، عبر خاصية الاستوري، علي حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: "كان من الأفضل لو كان الخبر عنوانًا رئيسيًا: هايلي تشكر زوجها في خطاب ألقته أثناء استلامها جائزة عن شركتها الخاصة التي أسستها، لكننا نفضل أن نعترف بأنها ذكرت زوجها بدلًا من الاحتفال بإنجازها..".

نجاح كبير لعلامة هايلي بيري التجارية

وأفادت التقارير بأن منتج Rhode الخاص بعارضة الأزياء الشهيرة، هايلي بيبر، حقق مبيعات بلغت 90 مليون دولار، عبر موقعه الإلكتروني فقط، وذلك في آخر شهرين من عام 2024، وهو ما يعد رقما ضخما، ونجاحا كبيرا لعلامة هايلي بيري التجارية.

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