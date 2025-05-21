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محافظات

انهيار جزئى بمنزل في المنصورة ولجنة لفحص العقارات المجاورة (صور)

انهيار جزئي لعقار،
انهيار جزئي لعقار، فيتو

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واقعة انهيار جزئى بأحد المنازل دون حدوث أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات، وقامت الأجهزة المعنية بإزالة موطن الخطورة.

وقرر محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة عرض العقار والعقارات المجاورة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط  لاتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن سرعة التعامل الفوري مع الأزمات والكوارث فور وقوعها وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة.

انهيار جزئي بسور سطح العقار دون حدوث أى خسائر بالأرواح او الممتلكات 


وفى هذا الشأن وفور الأخطار بحدوث إنهيار جزئي بأحد المنازل بنطاق حى غرب، 
وجه رئيس حى غرب المنصورة،  بسرعة التعامل الفورى ورفع الآثار الناجمة عن 
الواقعة.

عمل كردون أمنى بمحيط العقار وإزالة مواطن الخطورة  

حيث توجهت  سهام صلاح نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من  وليد عبادة مسئول المتابعة الميدانية، ومسئولى الإدارة الهندسية والفنيين إلى موقع العقار الكائن بشارع الثورة بمنطقة سندوب، والمكون من دورين، حيث تبين وجود انهيار جزئى بسور سطح العقار دون حدوث أى خسائر بالأرواح أو الممتلكات، وعلى الفور تم عمل كردون أمنى بمحيط العقار وإزالة مواطن الخطورة  حرصا" على المارة والمواطنين، كما تم رفع الآثار الناجمة عن الواقعة وفتح الشارع للمارة والمواطنين.

عرض العقار والعقارات المجاورة على لجنه المنشأت الآيلة للسقوط

ووجة "رئيس حى غرب المنصورة " مدير الأدارة الهندسية، ومسئولى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط على سرعة عرض العقار
الذى حدث به الانهيار الجزئى والعقارات المجاورة على لجنه المنشأت الآيلة للسقوط  لإتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقارات حرصا" على سلامة المواطنين.

 

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