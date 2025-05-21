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رياضة

أحمد حمدي يستعد للسفر إلى ألمانيا للاطمئنان على جاهزيته الطبية

أحمد حمدي
أحمد حمدي

يستعد أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، من أجل الخضوع لفحص طبي أخير، للاطمئنان على حالته البدنية ومدى تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد حمدي يتحمل تكاليف السفر والإقامة

وقرر أحمد حمدي تحمل تكاليف السفر والإقامة بشكل شخصي، تقديرًا للظروف المالية التي يمر بها نادي الزمالك، كما سيرافقه في الرحلة رئيس الجهاز الطبي للزمالك لمتابعة الفحوصات الدقيقة والتنسيق مع الطبيب الألماني الذي أشرف على برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكان أحمد حمدي قد قطع شوطًا كبيرًا في مرحلة التأهيل، وشارك مؤخرًا في تدريبات الكرة بشكل تدريجي، وسط إشادة من الجهاز الفني بالتزامه وتطوره البدني.

وينتظر أن تحدد الفحوصات الأخيرة موقفه من العودة الكاملة للمباريات، سواء قبل نهاية الموسم أو مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتأمل جماهير الزمالك في استعادة خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يُعد من العناصر الواعدة التي يعول عليها الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي في دعم وسط الملعب.

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