بالصراخ والبكاء الشديد، الهنود يودعون بقرتهم المقدسة بالورود والطبول (فيديو)

موت البقرة المقدسة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للدهشة، يظهر فيه عدد من الهنود في حالة من الحزن الشديد، حيث تعالت أصواتهم بالصراخ، وظهروا وهم يبكون بكاءًا شديدًا وينتحبون لأجل نفوق البقرة المقدسة لديهم.

الهنود يودعون بقرتهم المقدسة بالصراخ والبكاء الشديد

وأظهر الفيديو مجموعة من الهندوس وهم يمسحون على رأس البقرة المقدسة، ويحتشدون في لتوديعها، حيث يظهر الهنود المحتشدين وهم ينتحبون في توديع بقرتهم المقدسة، التي زينوها بالورود والفاكهة وودعوها بالطبول.

بالبكاء الهنود يودعون بقرتهم المقدسة، فيتو

يذكر أنه في معتقدات الهندوسية، تُعتبر الأبقار مقدسة لأسباب دينية وثقافية، وترتبط بالآلهة لديهم مثل كريشنا، راعي الأبقار، وتُرمز للأمومة والوفرة. مبدأ الأهيمسا (عدم العنف)، لدى الهندوس، يعزز مكانة البقرة ككائنات يصفونه بـ الطيفة، حيث توفر لهم اللبن والموارد الأخرى.

والنصوص القديمة لدى الهندوس مثل "الفيدا" تؤكد حمايتها، أما البقرة في الفيديو، فربما كانت مميزة لدورها في المجتمع، كتقديم الحليب أو ارتباطها بمعبد، لكن السبب الدقيق في عبادة الهندوس للبقر فغير واضح.

والجنازات المتقنة للأبقار لدي الهنود تختلف حسب العادات المحلية، وقد تُعقد في مناسبات مثل سانكرانتي، لكن ليست ممارسة عامة بين كل الهندوس.

تقاليد الهنود عند موت بقرتهم المقدسة

وتقاليد الهنود مستمدة من تقديسهم للأبقار في الهندوسية، وخاصة في جنوب الهند، تاميل نادو، وترتبط الأبقار بآلهة مثل كريشنا وشيفا، وترمز إلى الفضائل مثل الأمومة وعدم العنف.

🔴Hindistan'da tapındıkları inek ölen hintililer tören düzenledi, inek için düzenlenen yas ritüeli günlerce sürdü. pic.twitter.com/InNkBx6nox — Mevzu (@m3vzu) May 19, 2025

تُشيد طقوس الحداد في الفيديو بالأهمية الزراعية للأبقار، والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بمهرجانات مثل ماتو بونجال، وتستند هذه التقاليد إلى نصوص قديمة مثل الريج فيدا والدور الاقتصادي للأبقار. ومع ذلك، كان هناك تاريخيًا استهلاك لحوم البقر، واليوم فإن التوترات السياسية، وخاصة الصراعات مع الأقليات، تجعل هذه التقاليد مثيرة للجدل، والمسألة معقدة، ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار وجهات نظر مختلفة.

الهندوس لا يحرقون البقرة المقدسة عند موتها، بل يتعاملوا معاها باحترام كبير جدًا، لأنها عندهم رمز مقدس ومحبوب بيمثل العطاء والأمومة، فعندما تموت البقرة، في بعض الطوائف أو المجتمعات الهندوسية، يمكن يتم دفنها بطقوس دينية معينة أو تُترك في مكان خاص بعيد عن الأذى، لكن حرقها ليس من العادات التقليدية المعروفة لأن ذلك يتعارض مع فكرة قداستها، وفي بعض المناطق ممكن تكون فيه اختلافات بسيطة حسب العادات والتقاليد المحلية، لكن بشكل عام البقرة المقدسة لديهم لا تُؤكل، ولا تُحرق، وتُقدر وتُكرم حتى بعد موتها.



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