سياسي خليجي: عدد الهنود في الإمارات أصبح 4 أضعاف سكان البلد

كشف السياسي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات سابقًا، أن عدد أفراد الجالية الهندية في الإمارات يبلغ 4 ملايين نسمة في نهاية 2024، أي يبلغ عدد أفراد الجالية الهندية في الإمارات 4 أضعاف عدد سكان الإمارات.

الجالية الهندية في الإمارات أربع أضعاف الإماراتيين

وأكد الدكتور عبد الخالق عبد الله أن الجالية الهندية في الإمارات من بين أغنى الجاليات المقيمة في الإمارات، مشيرًا إلى أن أفراد الجالية الهندية في تزايد مستمر في دولة الإمارات العربية.

وقال السياسي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله بشأن تضاعف أعداد الجالية الهندية في دولة الإمارات العربية: "مع نهاية 2024 بلغ عدد افراد الجالية الهندية في الإمارات 4 ملايين نسمة وفق تصريح قنصل عام الهند في دبي، اي 4 اضعاف عدد المواطنين البالغ عددهم نحو مليون نسمة وهم من بين اغنى الجاليات المقيمة في الإمارات. وعدد افراد الجالية الهندية في تزايد مستمر."

الهنود الأكثر ثراءًا في الإمارات

جدير بالذكر أن موقع "Khaleej Times" كشف عن عدد أفراد الجالية الهندية في الإمارات، مؤكدة أنه وصل نحو 4 ملايين نسمة، وأن أفراد الجالية الهندية في الإمارات من بين أغنى الجاليات هناك، من خلال استثماراتهم في الرعاية الصحية والعقارات وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات في دولة الإمارات العربية.

كما كشف موقع "خليج تايمز" عن حديث القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، ساتيش كومار سيفان، الذي قال: "إن عدد سكان الجالية الهندية في الإمارات وصل إلى نحو أربعة ملايين نسمة، ما يوجه النمو الاقتصادي للإمارات ورؤيتها المستقبلية."

الجالية الهندية في الإمارات، فيتو

وأضاف القنصل الهندي سيفان، في مؤتمر نظمه فرع دبي للمعهد الهندي للمحاسبين القانونيين في الهند، أول أمس السبت، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، تتحول بسرعة إلى مركز عالمي في القطاع المالي بفضل مساهمة الجالية الهندية."

وقال سيفان: "إلى جانب المساهمات المهنية، يعمل المجتمع الهندي كجسر ثقافي بين بلدينا، اللذين يتمتعان بالفعل برابطة تاريخية، وكانت مساهمة المجتمع الهندي بالإمارات التي نمت من 2.2 مليون في عام 2012 إلى 3.9 مليون في العام الماضي، عاملًا رئيسيًا في التعزيز السريع للشراكات الاستراتيجية الوثيقة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، وخاصة على مدى العقد الماضي".

الهنود يشكلون أكبر جالية في دولة الإمارات

يذكر أن الهنود يشكلون أكبر جالية في دولة الإمارات، وساهموا بشكل كبير في اقتصاد الإمارات على مر السنين، ويعتبر الهنود من بين أغنى أفراد الجالية في الإمارات، فهم يستثمرون في الرعاية الصحية والعقارات وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات.

وانتعش عدد أفراد الجاليات الهندية بقوة في الإمارت بعد عام 2020،، وانتقل العديد من المهنيين والأفراد ذوي الثروات العالية إلى الإمارات بحثًا عن فرص عمل في السنوات الأربع الماضية.

احتفالات الجالية الهندية في الإمارات، فيتو

يذكر أن ما يقرب من 4 ملايين من الجالية الهندية في الإمارات أصبحوا جزءًا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في دولى الإمارات العربية، ويعمل هؤلاء الهنود في القطاعات المالية مثل المحاسبة والاستشارات التجارية، ويلعبون دورًا حاسمًا في اقتصاد دولة الإمارات، لتعزيز اندماج الهند في السوق العالمية.

كما يعمل أفراد الجالية الهندية، 4 ملايين هندي، في قطاعات (البناء والرعاية الصحية والضيافة والتعليم والتصنيع والتجارة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة)، ولعبوا دورًا رئيسيًا في توجيه اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

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