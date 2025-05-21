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مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة غدا

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري غدًا الخميس الموافق 22 مايو 2025،  14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة.

 

جدول رحلات مصر للطيران 

وتأتي تلك الرحلات كالآتي:


7 رحلات القاهرة - جدة  
5 رحلات القاهرة - المدينة المنورة  
1 رحلة القاهرة - الطائف
1 رحلة باماكو - المدينة المنورة.


يأتي ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والأوقاف وقرعة مجلس الشيوخ والنواب والقليوبية ومطروح وتضامن القاهرة والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

 

تنظم الشركة الوطنية لـ مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 12 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله من قرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي.

 

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لسفر الحجاج

ومن المقرر أن تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران، 5 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار جدة  الدولي، و5 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي أيضًا متجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلتين لنقل باماكو في مالي متوجهين إلى المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وحجاج قرعة الإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبني سويف والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

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