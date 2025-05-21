مكتبة الإسكندرية تشارك في المعرض العربي للاستدامة

شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي في فعاليات المعرض العربي للاستدامة هذا العام بجلسة علمية تحت عنوان "الآفاق الجديدة لمستقبل الاقتصاد الأخضر" الذي عقد في الفترة من 18-20 مايو 2025 بالقاهرة.



أدارت الجلسة الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، حيث ناقشت الجلسة أبرز التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وشارك فيها نخبة من الخبراء في مجالات التنمية المستدامة وهم الدكتور حسين أباظة؛ المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ورئيس برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للبيئة سابقًا، والدكتورة أيمن الحماقي؛ أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ومقرر مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجلات التنمية المستدامة المتعددة وشباب الجامعات، ودار نقاش واسع بين المتحدثين والشباب المشارك.

جدير بالذكر أن المعرض العربي للاستدامة الذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية، هو ملتقى إقليمي رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية المستدامة.







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