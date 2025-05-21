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حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع

حادث أرشيفية
حادث أرشيفية

استدعت نيابة القاهرة الجديدة، مجري التحريات الجنائية، للاستماع لأقواله بواقعة دهس بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام، “عبد الله عبد الفتاح”، بشارع التسعين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس،  وذلك لمعرفة تفاصيل عن الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شاب في حادث سير مروع بمنطقة التجمع الخامس، نتيجة تصادم سيارة نقل بمركبة ملاكي. 

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية هو بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام، ولقي مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته، بعد أن دهست إحدى المقطورات سيارته الملاكي.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

 

 

 

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