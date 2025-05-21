معركة التلامذة، طالب يشوه وجه زميله بسلاح أبيض في الجيزة والنيابة تأمر بحجزه

شهدت محافظة الجيزة واقعة اعتداء مؤسفة، حيث أقدم طالب على طعن زميله بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات شخصية، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بإصابة طالب بجرح في الوجه نتيجة اعتداء بسلاح أبيض، وبالانتقال والفحص، أفاد المجني عليه بأن خلافا نشب بينه وبين زميله داخل إحدى المؤسسات التعليمية، تطور إلى مشاجرة أقدم خلالها الأخير على طعنه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوة من مباحث الجيزة القبض على المتهم، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

وبالعرض على النيابة المختصة، أمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما أمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان طبيعة الإصابة وتحديد مدى العجز الناتج عنها.

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