الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

معركة التلامذة، طالب يشوه وجه زميله بسلاح أبيض في الجيزة والنيابة تأمر بحجزه

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

شهدت محافظة الجيزة واقعة اعتداء مؤسفة، حيث أقدم طالب على طعن زميله بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات شخصية، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بإصابة طالب بجرح في الوجه نتيجة اعتداء بسلاح أبيض، وبالانتقال والفحص، أفاد المجني عليه بأن خلافا نشب بينه وبين زميله داخل إحدى المؤسسات التعليمية، تطور إلى مشاجرة أقدم خلالها الأخير على طعنه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.

 

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوة من مباحث الجيزة القبض على المتهم، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة. 

وبالعرض على النيابة المختصة، أمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما أمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان طبيعة الإصابة وتحديد مدى العجز الناتج عنها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة النيابة العامة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

النيابة تباشر التحقيق في اعتداء تلميذ ابتدائي على زميله بسلاح أبيض بالجيزة

الأكثر قراءة

بالصراخ والبكاء الشديد، الهنود يودعون بقرتهم المقدسة بالورود والطبول (فيديو)

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ 5 طرق

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

سر إلغاء سفر الأهلي لأمريكا بطائرة خاصة

إفراج مشروط لعمر زهران بعد قضاء نصف المدة والمراقبة تنتظره حتى نهاية العقوبة

تفاصيل افتتاح السيسي المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية وموسم الحصاد

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

المزيد

انفوجراف

بعد 26 سنة زواج و3 أبناء.. طلاق أحمد السقا ومها الصغير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر الشباب من مشاهدة المحتوى الإباحي: طريق للإدمان والظلام النفسي

«فإذا فرغت فانصب»، محمد سيد طنطاوي يوضح كيفية استغلال أوقات الفراغ

أصاب الطلاب بالحيرة، تعرف على معنى الازورار من خواطر الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية