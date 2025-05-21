النيابة تباشر التحقيق في اعتداء تلميذ ابتدائي على زميله بسلاح أبيض بالجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة إصابة تلميذ بجرح في الوجه إثر اعتداء عليه بسلاح أبيض على يد زميله، كما أمرت بالتحفظ على الأداة المستخدمة في الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه تمهيدا لسماع أقواله، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

كان رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، يفيد بإصابة "حمزة س." البالغ من العمر 11 عامًا، تلميذ في الصف الخامس الابتدائي، بجرح قطعي في الوجه نتيجة اعتداء من زميله "يوسف س."، الذي يبلغ أيضًا 11 عامًا، وذلك بسبب لهو الأطفال.

إصابة تلميذ بجرح في الوجه إثر اعتداء زميله عليه بسلاح أبيض

وتبين من التحقيقات نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين التلميذين، قام خلالها المتهم باستخدام سلاح أبيض وأصاب المجني عليه بجرح بالوجه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.

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