السبت 17 مايو 2025
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تعليم القاهرة تستكمل نشر نماذج امتحانات البوكليت في اللغة الإنجليزية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواصلتها نشر نماذج البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية، وذلك لتعزيز قدرة الطلاب على الإجابة بكفاءة وتميز. 

نظام البوكليت لـ الشهادة الإعدادية 2025 

وأكدت "مدير المديرية" أن الهدف الأساسي من نشر نماذج البوكليت هو  تدريب الطلاب على شكل الورقة الإمتحانية وتعزيز قدراتهم  على تنظيم الوقت والحل.

 ومع إعلان وزير التعليم بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البوكليت الذي يتم تطبيقه، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية:

1. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.

2.تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

3.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

4. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.

5. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة عن أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

6. البوكليت يتميز بمنعه للغش، وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

 

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