رئيس حزب الاتحاد: نؤمن بأن تمكين الشباب يبدأ من فتح مساحات للتفكير والتعبير

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن "الشباب هم الحصن الحصين للدولة المصرية، وهم من يكتبون مستقبل هذا الوطن بإرادة حرة ووعي وطني راسخ".

الشباب في إقليم ملتهب.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة بعنوان "الشباب في إقليم ملتهب.. تحديات تنموية ورهانات التمكين"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الابتكار الشبابي والتعليم بالجزيرة، بحضور المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، والنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وبحضور نخبة من السياسيين والخبراء وقادة الرأي، إلى جانب حضور واسع من شباب الأحزاب المختلفة.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن "الندوة تعكس قناعة راسخة بأن التمكين الحقيقي للشباب يبدأ من فتح مساحات للتفكير والتعبير، لا من التوجيه أو الإملاء".



حزب الاتحاد يلتزم بدوره الوطني في رعاية الكوادر الشبابية

وأضاف أن "حزب الاتحاد يلتزم بدوره الوطني في رعاية الكوادر الشبابية وتأهيلها سياسيًا ومجتمعيًا لتكون شريكة في القرار، لا مجرد متفرج عليه"، موجهًا التحية لكل من شارك في الفعالية، ومطالبًا "بتحويل مخرجاتها إلى خطط تنفيذية واضحة على مستوى الدولة والأحزاب".

من جانبه، قال النائب محمد الشورى، النائب الأول لرئيس الحزب وأمين التنظيم، إن "الشباب المصري يواجه تحديات غير تقليدية: من حروب الجيل الرابع، إلى محاولات تفريغ الهوية الوطنية، وهذا يتطلب منا جميعًا أن نكون على قدر اللحظة".

وأوضح أن "حزب الاتحاد لا يرفع شعارات، بل يرسم سياسات تؤمن بدور الشباب في التشريع، والإدارة، والمشاركة المجتمعية"، مشددًا على أن "لا يوجد تمكين حقيقي دون منح الشباب مواقع صنع القرار، ومواقع التأثير.. لا نريد تمكينًا شكليًا، بل شراكة فعلية"، مضيفًا: "اليوم نفتح بابًا جديدًا في العمل السياسي من خلال هذه الندوة، ونوجه دعوة مفتوحة لكل شاب أن يجد مكانه بيننا إذا كان يحمل طموحًا لمصر".

وأكد عماد سلامة، مسؤول أمانة شباب الجمهورية بحزب الاتحاد، أن "ندوة اليوم كانت منصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات بين شباب واعٍ وقادة سياسيين يؤمنون بالتغيير". ووجّه الشكر للقيادة الحزبية "على منح هذه المساحة الحرة للتعبير"".

وأضاف: "نرفع صوت الشباب في كل محافظات مصر: نريد تعليمًا يواكب الواقع، وتدريبًا عمليًا، ومسارات حقيقية للمشاركة"، مؤكدًا أن "شباب حزب الاتحاد جاهزون للعمل، لا للشعارات.. ونعد بأن نكون الظهير الحقيقي للدولة المصرية في مواجهة أي تحدٍ".

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