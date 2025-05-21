الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس حزب الاتحاد: نؤمن بأن تمكين الشباب يبدأ من فتح مساحات للتفكير والتعبير

حزب الاتحاد، فيتو
حزب الاتحاد، فيتو

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن "الشباب هم الحصن الحصين للدولة المصرية، وهم من يكتبون مستقبل هذا الوطن بإرادة حرة ووعي وطني راسخ".

الشباب في إقليم ملتهب.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة بعنوان "الشباب في إقليم ملتهب.. تحديات تنموية ورهانات التمكين"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الابتكار الشبابي والتعليم بالجزيرة، بحضور المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، والنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وبحضور نخبة من السياسيين والخبراء وقادة الرأي، إلى جانب حضور واسع من شباب الأحزاب المختلفة.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن "الندوة تعكس قناعة راسخة بأن التمكين الحقيقي للشباب يبدأ من فتح مساحات للتفكير والتعبير، لا من التوجيه أو الإملاء".


حزب الاتحاد يلتزم بدوره الوطني في رعاية الكوادر الشبابية

 

وأضاف أن "حزب الاتحاد يلتزم بدوره الوطني في رعاية الكوادر الشبابية وتأهيلها سياسيًا ومجتمعيًا لتكون شريكة في القرار، لا مجرد متفرج عليه"، موجهًا التحية لكل من شارك في الفعالية، ومطالبًا "بتحويل مخرجاتها إلى خطط تنفيذية واضحة على مستوى الدولة والأحزاب".

من جانبه، قال النائب محمد الشورى، النائب الأول لرئيس الحزب وأمين التنظيم، إن "الشباب المصري يواجه تحديات غير تقليدية: من حروب الجيل الرابع، إلى محاولات تفريغ الهوية الوطنية، وهذا يتطلب منا جميعًا أن نكون على قدر اللحظة".

وأوضح أن "حزب الاتحاد لا يرفع شعارات، بل يرسم سياسات تؤمن بدور الشباب في التشريع، والإدارة، والمشاركة المجتمعية"، مشددًا على أن "لا يوجد تمكين حقيقي دون منح الشباب مواقع صنع القرار، ومواقع التأثير.. لا نريد تمكينًا شكليًا، بل شراكة فعلية"، مضيفًا: "اليوم نفتح بابًا جديدًا في العمل السياسي من خلال هذه الندوة، ونوجه دعوة مفتوحة لكل شاب أن يجد مكانه بيننا إذا كان يحمل طموحًا لمصر".

وأكد عماد سلامة، مسؤول أمانة شباب الجمهورية بحزب الاتحاد، أن "ندوة اليوم كانت منصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات بين شباب واعٍ وقادة سياسيين يؤمنون بالتغيير". ووجّه الشكر للقيادة الحزبية "على منح هذه المساحة الحرة للتعبير"".

وأضاف: "نرفع صوت الشباب في كل محافظات مصر: نريد تعليمًا يواكب الواقع، وتدريبًا عمليًا، ومسارات حقيقية للمشاركة"، مؤكدًا أن "شباب حزب الاتحاد جاهزون للعمل، لا للشعارات.. ونعد بأن نكون الظهير الحقيقي للدولة المصرية في مواجهة أي تحدٍ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد الشباب تمكين الشباب تأهيل الشباب

مواد متعلقة

25 توصية برلمانية حول تمكين الشباب في برنامج عمل الحكومة

رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 مواطنا من القوائم الإرهابية يدعم مصر في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

ندوة حول تحديات قانون الإيجار القديم في حزب الاتحاد غدًا

حزب الاتحاد ينظم ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ 5 طرق

تعديلات جديدة على قانون التعليم تشمل إضافة مسار للثانوية المهنية

طلبات الرئيس

بالصراخ والبكاء الشديد، الهنود يودعون بقرتهم المقدسة بالورود والطبول (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

المزيد

انفوجراف

بعد 26 سنة زواج و3 أبناء.. طلاق أحمد السقا ومها الصغير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ماذا يفعل الحاج في أيام التشريق؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تحذر الشباب من مشاهدة المحتوى الإباحي: طريق للإدمان والظلام النفسي

«فإذا فرغت فانصب»، محمد سيد طنطاوي يوضح كيفية استغلال أوقات الفراغ

المزيد
الجريدة الرسمية