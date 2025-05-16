الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب من الإمارات: متشوق للعودة إلى واشنطن لهذا السبب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتشوق للعودة إلى واشنطن لرؤية حفيده المولود حديثا، في لحظة عائلية وصفها بأنها "سعيدة وخاصة".

وقال ترامب خلال حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، اليوم الجمعة: "عندما أغادر دولة الإمارات سأعود إلى واشنطن لأرى حفيدي"، مؤكدا أن "الطفل بصحة جيدة الآن".

أمس الخميس ولد الحفيد الحادي عشر لـ ترامب، حسبما أعلنت ابنته تيفاني.

وكتبت تيفاني ترامب على منصة "إكس": "مرحبا بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه".

وتعد تيفاني، الحاصلة على شهادة في القانون، الابنة الوحيدة لترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز، وكانت قد تزوجت من مايكل بولس عام 2022.

ويحمل مايكل بولس أصولا لبنانية، وولد في ولاية تكساس الأميركية عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تدير عائلته الثرية مجموعة من الاستثمارات الكبرى.

والتحق مايكل بولس بمدرسة أميركية دولية في لاجوس، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة إدارة الأعمال والتمويل، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في هذا المجال.

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