الثلاثاء 20 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية فرنسا: ندعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فيتو

 أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الإسرائيلية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "لا تزال غير كافية".

 

هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة

 جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية، قال بارو خلالها: "هذا غير كاف على الإطلاق، هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة"، مشددًا على ضرورة أن "تضمن إسرائيل تقديم المساعدات بشكل سريع ودون عوائق".

 

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بارو، قوله إن "فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك لبحث مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط الدولية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية.


يأتي هذا التصريح، بعد يوم واحد من تهديد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا، يوم أمس الإثنين، بفرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على قطاع غزة (عملية عربات جدعون)، وتخفف القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ما شكل ضغطًا إضافيًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت تشهد فيه الأزمة الإنسانية في غزة، تدهورًا متزايدًا.

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