رئيس جامعة بنها: انتظام أعمال الامتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الثانى، بكليتي الآداب والتجارة لمتابعة سير الامتحانات، رافقه خلال الجولة، الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، ووكلاء الكليتين.

انتظام أعمال الامتحانات بجامعة بنها

وتفقد رئيس الجامعة أعمال الامتحانات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا، للتأكد من انتظام سيرها بكل سهولة ويسر.

وحرص الدكتور ناصر الجيزاوي على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مشيدا بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد علي أي استفسارات.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو معوقات والعمل علي حلها إن وجدت.

وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة بنها أعمال الصيانة والتجديدات بمقر شئون الطلاب بكلية الآداب، ومركز مصطفي صادق الرافعي لخدمة ذوي الإعاقة بجامعة بنها، وقاعة الاحتفالات الكبرى، ومدرجات كلية التجارة رافقه خلالها مسئولى الادارة الهندسية بالجامعة، والدكتورة سمر عبدالحميد مدير مركز مصطفى صادق الرفاعي بالجامعة.

واكد الجيزاوى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

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