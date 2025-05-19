نظمت كلية الطب بـ جامعة بنها الأهلية، المؤتمر العلمي الأول لها تحت عنوان "مفترق طرق الرعاية الطبية ما بين الممارسة والأخلاقيات والقوانين الطبية"، وذلك بمقر الجامعة بمدينة العبور.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وإشراف الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وسط حضور مميز من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية وبحضور عدد من الأساتذة والخبراء من داخل وخارج مصر، بحضور الدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ومديرى البرامج وأمين عام الجامعة، والأمين المساعد للجامعة.

جامعة بنها الأهلية تنظم المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب

شهد المؤتمر حضور كوكبة من القيادات بكليات الطب من بينهم الدكتور حسني عبد الرحمن، والدكتور محمود عبد الصبور عمداء كلية الطب البشرى السابقين بجامعة بنها الحكومية، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة رشا شاكر وكيل كلية الطب البشرى بجامعة بنها، والدكتور محسن نصير رئيس قسم النساء والتوليد الأسبق، والدكتور يسري السعيد أستاذ جراحة القلب والصدر وكوكبة من العلماء والخبراء المتميزين من جميع الجامعات المصرية والأجنبية.

جامعة بنها الأهلية تنظم المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب البشري

جامعة بنها الأهلية تنظم المؤتمر العلمي لكلية الطب البشري

جاء تنظيم المؤتمر في إطار رؤية جامعة بنها الأهلية لتعزيز دور البحث العلمي والارتقاء بجودة التعليم، حيث استعرض المؤتمر أحدث المستجدات في مجالات التعليم الطبي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والابتكار الطلابي.

جامعة بنها الأهلية تنظم المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور الدكتور تامر سمير الذي أكد في كلمته على أن الجامعة تسعى إلى أن تكون مركزًا علميًا متميزًا يدعم الابتكار ويشجع الطلاب على المشاركة الفعالة في المحافل العلمية، مشيرًا إلى أن كلية الطب البشري تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال تنظيم فعاليات علمية على هذا المستوى.

جامعة بنها الأهلية تنظم المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب

كما ألقى الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية كلمة أكد خلالها دعم الجامعة للتطوير الأكاديمي والبحث العلمي، مؤكدا أن عقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مهارات الطلاب وربطهم بالمستجدات العلمية، مع التركيز على البعد الإنساني والأخلاقي في ممارسة المهنة، لافتًا إلى أن الجامعة توفر كافة الإمكانيات لدعم العملية التعليمية والتدريبية.

من جانبه رحب الدكتور أشرف المشد مدير برامج كلية الطب البشري ورئيس المؤتمر بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم هذا المؤتمر العلمي يمثل خطوة مهمة في مسار تأسيس كلية الطب على أسس أكاديمية قوية، كما يعكس إيمان الكلية بأهمية تطوير قدرات الطلاب وتنمية الوعي العلمي لديهم، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد مشاركة فعالة من الأساتذة والطلاب على حد سواء.

وتضمن المؤتمر عدة جلسات علمية ناقشت موضوعات متنوعة شملت المسؤوليات الأخلاقية للطلاب، مستقبل الذكاء الاصطناعي في الطب، الممارسات الخاطئة في التوليد وأمراض النساء، وسبل تحسين جودة التعليم الطبي، كما خُصصت جلسة كاملة لعرض أبحاث الطلاب التي تنوّعت بين استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، ودور الموسيقى في علاج الصرع، وتأثير جائحة كورونا على الجهاز المناعي.

اختُتم المؤتمر بجلسة ختامية شكر فيها المنظمون الحضور والدكتورة شيرين امام مقرر المؤتمر والدكتور عمر خالد منسق المؤتمر وأكدوا على استمرار تنظيم فعاليات مماثلة لدعم البحث العلمي وتمكين الطلاب والباحثين.



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