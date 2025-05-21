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رئيس التأمين الصحي: وضع آليات فعالة لتقليل التكدس في العيادات والمستشفيات

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي
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عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعًا موسعًا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري الفروع، ومديري الشؤون الطبية، ومديري المستشفيات، بحضور  رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.

واستهل الدكتور أحمد مصطفى الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن تمنياته للجميع بدوام التوفيق في أداء رسالتهم النبيلة لخدمة المرضى.

رفع درجة الاستعداد لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية 

وناقش الاجتماع آليات العمل خلال الفترة السابقة، واستعرض الاستعدادات الخاصة بفترة عيد الأضحى، حيث أكد  على رفع درجة الاستعداد لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة على مدار الساعة في مختلف المحافظات.

كما شدد  على أهمية الالتزام بمواعيد عمل العيادات، والعمل على وضع آليات فعالة لتقليل التكدس، وتحديث الجداول الخاصة بمواعيد الأطباء على منظومة الحجز الإلكتروني، بالإضافة إلى التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسرعة توفير أي نواقص بشكل دائم لضمان استمرارية الخدمات الطبية دون تأثر.

ووجّه الدكتور أحمد مصطفى إلى تكثيف المرور على المستشفيات، والتأكد من جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال خلال فترة الأعياد، بما يضمن تقديم الرعاية الطبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

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وتناول الاجتماع أيضًا أبرز التحديات التي تواجه الفروع وسبل التعامل معها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط الزمنية المحددة للمشروعات، وتعزيز روح الفريق والتعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وسرعة التواصل مع الجهات المختصة لحل المشكلات فورًا.

وفي ختام الاجتماع، دعا إلى استمرار التواصل والعمل المشترك للتغلب على التحديات، وبحث المقترحات والأفكار التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى. 

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احمد مصطفي الهيئة العامة للتأمين الصحي عيد الأضحي المبارك عيد الأضحى

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