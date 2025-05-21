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مكتبة الإسكندرية تهنئ طالبتين حصدتا المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة

الطالبتان
الطالبتان

هنأ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الطالبتين مريم محمد القاضي وملك ماجد أبو وادي اللتين حصلتا على المركز الثاني عالميًا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2025، والذي أُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 10 إلى 16 مايو 2025، بمشاركة مئات الطلاب من مختلف دول العالم.

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وثمن زايد هذا الإنجاز قائلًا إنه إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل مصر الحافل بالإبداع والتميز.
وأضاف زايد أن ما تحقق يعد تجسيدًا واضحًا لما يمكن أن يحققه شبابنا من تفوق عندما تتوفر لهم بيئة علمية محفزة وداعمة للابتكار والإبداع، وهي الرسالة التي تنتهجها مكتبة الإسكندرية تجاه أبناء مصر.
يذكر أن كل من مريم وملك قد تأهلتا للمشاركة في هذا المحفل الدولي من خلال معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة BASEF 2025، الذي ينظمه مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حيث نافستا بمشروع علمي مبتكر تحت عنوان "Nightingale محاكاة موجات النوم"، والذي استحق بجدارة المركز الثاني على مستوى العالم بالإضافة إلى الجائزة الأولى في فئة الجوائز الخاصة، وسط إشادة دولية بجودة المشروع وأصالته العلمية.

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