الحكم في طعن عمر زهران على حكم حبسه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي 18 يونيو

قررت محكمة النقض، اليوم، تأجيل نظر الطعن المقدم من المخرج عمر زهران، المتهم في قضية سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، والمملوكة للفنانة شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، وذلك على حكم حبسه سنة مع الشغل بدلًا من سنتين، إلى جلسة 18 يونيو المقبل.

دفاع مرتضى منصور: الطعن يستند إلى القصور والتناقض

وخلال جلسة الطعن، دفع المستشار مرتضى منصور، محامي المخرج عمر زهران، بوجود قصور في الحكم المطعون عليه، مشيرًا إلى مخالفته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ووجود فساد في الاستدلال و"عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام".

كما أشار إلى تناقض أقوال المبلغة شاليمار شربتلي، وغياب الأدلة القطعية التي تثبت تورط موكله في الجريمة.

أسباب التخفيف: الحالة الصحية وسجله النظيف

جاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد شريف وعضوية المستشارين خالد سليمان ورامي راضي، أن المحكمة راعت الحالة الصحية للمتهم وكبر سنه، بالإضافة إلى عدم وجود سوابق جنائية في سجله.

وبناءً عليه، قررت المحكمة تخفيف العقوبة من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، مستندة إلى المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية التي تخوّل للمحكمة استخدام الرأفة عند تقدير العقوبة.

تفاصيل الاتهام

تعود الواقعة إلى بلاغ تقدّمت به شاليمار شربتلي، اتهمت فيه عمر زهران بـسرقة حقيبة تحتوي على مصوغات ذهبية، تضم (أسورة وخاتم ألماس، وساعتي BG وروليكس، وغيرها من المجوهرات).

وأشارت التحقيقات إلى أن قوات الأمن عثروا بحوزة المتهم على حقيبة جلد سوداء بها 5 علب تحتوي على إكسسوارات حريمي، وأقر بأنها تعود إلى السيدة شاليمار شربتلي.

تضامن خالد يوسف وموقف المتهم

وأوضحت تحريات رجال البحث الجنائي أن عمر زهران كان دائم التردد على منزل خالد يوسف وزوجته بحكم الصداقة القديمة، ما جعله على دراية بتفاصيل حياتهما، وزاد من شبهات تورطه في واقعة السرقة، خاصة بعد تضامن خالد يوسف مع زوجته في البلاغ.

ووفقًا لمحاضر التحقيق، فإن المخرج عمر زهران أنكر الاتهامات جملة وتفصيلًا، وأبدى استغرابه من الموقف الذي اتخذه ضده زميله خالد يوسف وزوجته، معتبرًا الأمر كيديًا ومفاجئًا.

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