وزير جيش الاحتلال السابق: القتل في غزة سياسة حكومة تجر إسرائيل للهلاك

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، اليوم الأربعاء: إن القتل الذي يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة سياسة حكومة هدفها البقاء بالسلطة وتجر إسرائيل للهلاك.



وزير جيش الاحتلال السابق يهاجم حكومة نتنياهو

وأضاف موشيه يعالون: هذه أطول حرب نخوضها والحكومة مستعدة للتضحية بـ58 مختطفا وحكومة نتنياهو أضرت بشدة بمكانة إسرائيل الدولية وعلاقاتها الخارجية واقتصادها.

وتابع: يجب تغيير حكومة الفاسدين وعلينا أن نتظاهر وصولا للعصيان المدني وما دامت هذه الحكومة غير مستعدة لإنهاء الحرب فسنفقد مزيدا من المختطفين والجنود.

وهاجمت العديد من دول العالم وعلى رأسها الدول الأوروبية سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستخدامها التجويع كسلاح لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وهددت الدول الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدوانها الإجرامي على قطاع غزة.

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