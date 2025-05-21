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رياضة

الصراع يشتعل على بطاقات الشامبيونزليج، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 37

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 37

ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وتشهد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منافسة قوية لاحتلال المراكز الخمسة الأولى ومرافقة ليفربول وآرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتنافس على البطاقات الثلاثة المتبقية كل من: مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ونوتينغهام فورست.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 37

1- ليفربول 83 نقطة 
2- آرسنال 71 نقطة 
3- مانشستر سيتي 68 نقطة 
4 - نيوكاسل يونايتد 66 نقطة 
5- تشيلسي 66 نقطة 
6- أستون فيلا 66 نقطة 
7- نوتينغهام فورست 65 نقطة 
8- برايتون 58 نقطة 
9- برينتفورد 55 نقطة 
10- فولهام 54 نقطة 
11- بورنموث 53 نقطة 
12- كريستال بالاس 52 نقطة 
13- إيفرتون 45 نقطة 
14- وولفرهامبتون 41 نقطة 
15- وست هام يونايتد 40 نقطة 
16- مانشستر يونايتد 39 نقطة 
17- توتنهام هوتسبير 38 نقطة 
18- ليستر سيتي 25 نقطة 
19- إبسويتش تاون 22 نقطة 
20- ساوثهامتون 12 نقطة 
 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

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