الصراع يشتعل على بطاقات الشامبيونزليج، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 37
ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.
وتشهد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منافسة قوية لاحتلال المراكز الخمسة الأولى ومرافقة ليفربول وآرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويتنافس على البطاقات الثلاثة المتبقية كل من: مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ونوتينغهام فورست.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 37
1- ليفربول 83 نقطة
2- آرسنال 71 نقطة
3- مانشستر سيتي 68 نقطة
4 - نيوكاسل يونايتد 66 نقطة
5- تشيلسي 66 نقطة
6- أستون فيلا 66 نقطة
7- نوتينغهام فورست 65 نقطة
8- برايتون 58 نقطة
9- برينتفورد 55 نقطة
10- فولهام 54 نقطة
11- بورنموث 53 نقطة
12- كريستال بالاس 52 نقطة
13- إيفرتون 45 نقطة
14- وولفرهامبتون 41 نقطة
15- وست هام يونايتد 40 نقطة
16- مانشستر يونايتد 39 نقطة
17- توتنهام هوتسبير 38 نقطة
18- ليستر سيتي 25 نقطة
19- إبسويتش تاون 22 نقطة
20- ساوثهامتون 12 نقطة
جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا