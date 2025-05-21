الصراع يشتعل على بطاقات الشامبيونزليج، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 37

ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وتشهد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منافسة قوية لاحتلال المراكز الخمسة الأولى ومرافقة ليفربول وآرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتنافس على البطاقات الثلاثة المتبقية كل من: مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ونوتينغهام فورست.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 37

1- ليفربول 83 نقطة

2- آرسنال 71 نقطة

3- مانشستر سيتي 68 نقطة

4 - نيوكاسل يونايتد 66 نقطة

5- تشيلسي 66 نقطة

6- أستون فيلا 66 نقطة

7- نوتينغهام فورست 65 نقطة

8- برايتون 58 نقطة

9- برينتفورد 55 نقطة

10- فولهام 54 نقطة

11- بورنموث 53 نقطة

12- كريستال بالاس 52 نقطة

13- إيفرتون 45 نقطة

14- وولفرهامبتون 41 نقطة

15- وست هام يونايتد 40 نقطة

16- مانشستر يونايتد 39 نقطة

17- توتنهام هوتسبير 38 نقطة

18- ليستر سيتي 25 نقطة

19- إبسويتش تاون 22 نقطة

20- ساوثهامتون 12 نقطة



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

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