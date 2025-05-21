صحة الدقهلية تختتم الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية

أعلنت صحية الدقهلية، اختتام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الصحية، والتي نُفذت على مرحلتين بتنسيق بين إدارة المبادرات الصحية بوزارة الصحة وإدارة المبادرات بالمديرية، بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الأداء داخل وحدات الرعاية الصحية.

صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية

وشهدت الدورة تدريب نحو 800 من الفرق العاملة ضمن المبادرات الرئاسية داخل الإدارات الصحية المختلفة بمحافظة الدقهلية، على مدار عدة أيام، حيث تنفّذ هذه التدريبات بشكل دوري مرتين سنويًا، لضمان تحديث المعلومات ومواكبة مستجدات العمل الميداني.

تدريب نحو 800 من الفرق العاملة

وجاءت الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة، والدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائي، في إطار حرص صحة الدقهلية على دعم قدرات الفرق العاملة في المبادرات الرئاسية وتقديم خدمة صحية فعالة وآمنة للمواطنين.

وأكد الدكتور تامر مدكور أن هذه التدريبات تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة المبادرات الصحية، مشددًا على أن "نجاح المبادرات الرئاسية يبدأ من قوة وتأهيل الكوادر المنفذة لها في الميدان"، موضحًا أن المتابعة المستمرة والتدريب المنتظم يساعد في رفع كفاءة الأداء وضمان تقديم خدمات صحية متميزة بجودة عالية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة زينب ربيع، منسق عام المبادرات بالمديرية أن التدريب ركز على تحسين جودة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، من خلال شرح خط سير المنتفع داخل الوحدة الصحية في إطار كل مبادرة، إضافة إلى التدريب العملي على برنامج التسجيل الإلكتروني للمبادرات، الذي يُعد أداة مركزية في ضمان دقة البيانات وسرعة تقديم الخدمة.

مبادرة 100 مليون صحة

كما تناول البرنامج التدريبي شرحًا مفصلًا لسياسات وإجراءات التشغيل القياسية الخاصة بالمبادرات، بما في ذلك جوانب التوثيق والتسجيل والمتابعة والتقييم، لضمان استدامة التحسينات في الأداء وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمنتفعين وذلك لتعزيز قدرات العاملين بالمبادرات الرئاسية التي تشمل خدمات صحية كبرى مثل: مبادرة 100 مليون صحة، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وغيرها من البرامج الوطنية التي تستهدف النهوض بصحة المواطن المصري.

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