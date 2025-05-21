الأربعاء 21 مايو 2025
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رياضة

صوِّت لصلاح، ليفربول يطرح استفتاء لاعب الموسم

محمد صلاح
محمد صلاح

ليفربول، أعلن نادي ليفربول عن فتح باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في الموسم الحالي بين نجوم الفريق وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وكشف ليفربول عبر موقعه الرسمي عن التصويت للجماهير لاختيار لاعب الموسم بين نجوم الفريق.

ويمكن للجماهير التصويت  من هنا .

كما تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة لاعبي الريدز المرشحين للتواجد ضمن أفضل تشكيل في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين من ليفربول لتشكيلة الموسم في البريميرليج  كل من:

- ترينت ألكسندر-أرنولد (إنجلترا)

- أليسون بيكر (البرازيل)

- ريان غرافينبيرخ (هولندا)

- إبراهيما كوناتي (فرنسا)

- أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين)

- محمد صلاح (مصر)

- دومينيك سوبوسلاي (المجر)

- فيرجيل فان دايك (هولندا)

 

دوري أبطال أوروبا

وتشهد مسابقة الدوري الإنجليزي صراعا على المراكز من الثالث إلى الخامس المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما ضمن ليفربول وآرسنال التواجد في دوري الأبطال رسميا.

مانشستر سيتي 
مانشستر سيتي 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- ليفربول 83 نقطة 

2- آرسنال 71 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 66 نقطة

4- تشيلسي 66 نقطة

5- أستون فيلا 66 نقطة

6- مانشستر سيتي 65 نقطة

مانشستر سيتي 
مانشستر سيتي 

7- نوتينغهام فورست 65 نقطة

8- برايتون 58 نقطة 

9- برينتفورد 55 نقطة

10- فولهام 54 نقطة

11- بورنموث 53 نقطة

بورنموث 
بورنموث 

12- كريستال بالاس 49 نقطة

13- إيفرتون 45 نقطة

14- وولفرهامبتون 41 نقطة

15- وست هام يونايتد 40 نقطة

16- مانشستر يونايتد 39 نقطة

17- توتنهام هوتسبير 38 نقطة

18- ليستر سيتي 25 نقطة

19- إبسويتش تاون 22 نقطة

20- ساوثهامتون 12 نقطة

ساوثهامتون 
ساوثهامتون 

 

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