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بعد الامتحان، تجمع طلاب وطالبات صفوف النقل بالإسكندرية على عربات الفول (صور)

امتحانات بالاسكندريه
امتحانات بالاسكندريه

تجمع العشرات من الطلاب والطالبات بصفوف النقل اليوم، أمام عربات  الفول والمأكولات أمام أحد اللجان بشرق الإسكندرية عقب الانتهاء من تأدية الامتحانات.

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وحرص الطلاب على تناول وجبه الإفطار أمام عربات الفول بصحبة أولياء الأمور وسط انتشار الباعة الجائلين لبيع سلعتهم من المشروبات الغازية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وكان الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية  عقد اجتماعا موسعا، مع رؤساء الكنترول ولجان التنظيم والمراقبة ومراكز توزيع الأسئلة  بديوان المديرية.

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وجاء ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

وخلال الاجتماع أكد (أبو زيد) على حزمة من التعليمات الهامة التي تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة والاستعداد الأمثل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (آخر العام) لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وشدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتوجيهات الصادرة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الإدارات التعليمية والمدارس لتحقيق الأهداف المنشودة وتهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وفي هذا السياق، استعرض (أبو زيد) حزمة من التعليمات التي يجب تنفيذها بدقة خلال فترة الامتحانات وشدد على المتابعة الدقيقة لتصحيح ورصد النتائج أولا بأول.

ووجه مدير المديرية بضرورة المتابعة الدقيقة لتشكيل لجان الكنترول في جميع المدارس، والتأكد من تطبيق كافة التعليمات الوزارية المنظمة لعمل هذه اللجان.

 كما أكد أهمية تفعيل قرار تغيير نسبة 20% من أعضاء الكنترولات بشكل سنوي، بهدف تحقيق مبدأ الشفافية وتداول الخبرات وضمان سير العمل بانضباط وفاعلية.

ووجه بضرورة تفقد كافة التجهيزات اللازمة لسير الامتحانات بسلاسة، بدءًا من توفير المقاعد الكافية والمناسبة للطلاب، مرورًا بصيانة الأثاث والإضاءة الجيدة داخل اللجان، وانتهاءً بضمان جاهزية المرافق الأساسية. 

وأكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية أن هذه الاستعدادات تأتي في صميم الحرص على مصلحة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات في أفضل الظروف، بما يمكنهم من التركيز وإظهار مستوياتهم الحقيقية. 

كما أكد استمرار المتابعة الميدانية من قبل قيادات المديرية والإدارات التعليمية للوقوف على مدى تنفيذ هذه التوجيهات وتذليل أي عقبات قد تواجه المدارس خلال الفترة القادمة.

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الدكتور عربي أبوزيد بالاسكندرية التربية والتعليم والفريق أحمد خالد حسن

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