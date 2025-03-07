الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

مواعيد عمل السجل المدنى فى رمضان 2025

السجل المدنى، فيتو
السجل المدنى، فيتو

يبحث بعض المواطنين عن مواعيد عمل السجل المدنى خلال شهر رمضان 2025.

وفى إطار “خدمتك فى فيتو” نوضح مواعيد السجل المدنى خلال الشهر الكريم.


مواعيد عمل السجل المدنى فى شهر رمضان 2025

 وتتيح وزارة الداخلية عبر كافة مواقعها الجماهيرية تقديم الخدمات استخراج الوثائق بمختلف أنواعها ومن بينها قطاع الأحوال المدنية والذى تنتشر فروعه على مستوى الجمهورية.

وتبدأ مواعيد العمل السجل المدنى فى شهر رمضان من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 3 مساءً مع تقديم كافة خدمات استخراج الوثائق المطلوبة للمواطنين.


خدمات السجل المدنى فى شهر رمضان 2024 
  

ويتيح السجل المدنى استخراج الوثائق: بطاقة الرقم القومى - شهادة ميلاد - شهادة وفاة - شهادة طلاق - شهادة زواج - شهادة ترجمة لعدة لغات.


مواعيد عمل السجل المدنى فى شهر رمضان 2025

 مواعيد العمل مقسمة على فترتين صباحية ومسائية، الفترة الصباحية تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا وتنتهي حتى الساعة الـ3 عصرًا.

 أما الفترة المسائية تكون من الساعة الـ7 مساءً حتي الساعة الـ9 مساءً، وذلك في ظل حرص المصلحة على إنجاز أكبر عدد من الخدمات للمواطنين، تزامنًا مع الإقبال الشديد على استخراج العديد من الأوراق الرسمية المختلفة، خلال الشهر الفضيل.

 

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